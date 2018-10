Bergamo, studente 13enne sferra pugno in faccia a professore

Prende a pugni il proprio professore e viene sospeso: protagonista un ragazzo di appena 13 anni, studente di una scuola secondaria di primo grado a Treviglio, nella Bergamasca. L'alunno, richiamato dal professore di arte e invitato a uscire dalla classe perché disturbava, ha sferrato un pugno in faccia al docente che è stramazzato a terra perdendo iensi. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio per escludere la frattura del naso, il docente, residente a Cologno Monzese, è stato trattenuto in osservazione. Il tredicenne, invece, che era già stato sospeso per uno spintone a un insegnante lo scorso anno e poi era stato bocciato, è stato sospeso per tre settimane.