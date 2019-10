Bergamo: uccide a coltellate la moglie che lo ha lasciato

Si è costituito ai carabinieri quando era ormai accerchiato Maurizio Quattrocchi, il 47enne che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso a coltellate la moglie 36enne Zinaida Solonari, che si era trasferita a casa della sorella. Eera stato localizzato nella zona di Martinengo, in provincia di Bergamo.

Il femminicidio è avvenuto in via Alberto da Giussano a Cologno al Serio (Bergamo): la donna è stata uccisa con due coltellate al petto. Da qualche giorno si era trasferita dalla sorella insieme alle tre figlie. L'uomo l'avrebbe aggredita mentre stava rincasando al termine del turno di lavoro in un ristorante: l'ha aspettata nel cortile, si e' nascosto dietro il portone e le ha inferto due coltellate. Il 47enne e' quindi fuggito su una Peugeot facendo perdere ogni traccia.