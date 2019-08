Berghèm Fest ad Alzano Lombardo: l'1 settembre c'è Salvini

E' in corso ad Alzano Lombardo la 30esima edizione della Bèrghem Fest, manifestazione tra politica, cultura e intrattenimento promossa dalla Lega, presso l'area feste di via Piave. Il momento clou sarà l'intervento del leader del Carroccio Matteo Salvini domenica 1 settembre, intervistato da Paolo Del Debbio. Ma non mancano altri momenti di sicuro interesse, come il dibattito "L'Italia, oggi e domani" di martedì 27 agosto con Giancarlo Giorgetti e Giovanni Toti, oppure l'incontro a tema "Lavoro e pensioni, idee a confronto" previsto per mercoledì 28 agosto, con il sottosegretario al Lavoro Claudio Duringon e il presidente nazionale Inas Gigi Petteni moderati dal responsabile di Affaritaliani.it Milano Fabio Massa. Questo il programma completo degli incontri ancora in agenda:

LUN 26/8 REGIONE LOMBARDIA: UN BILANCIO DOPO 18 MESI Claudia TERZI, assessore alle Infrastrutture e trasporti vari consiglieri regionali Modera: Roberto ANELLI, capogruppo Lega Regione Lombardia

MAR 27/8 L’ITALIA, OGGI E DOMANI Giancarlo GIORGETTI, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanni TOTI, presidente Regione Liguria Modera: Mario GIORDANO, giornalista Mediaset

MER 28/8LAVORO E PENSIONI, IDEE A CONFRONTO Claudio DURIGON, sottosegretario al Lavoro Gigi PETTENI, Presidente Nazionale Inas (patronato Cisl) Modera: Fabio MASSA, giornalista di Affari Italiani

GIOVEDI 29/8 L FUTURO DELL’EUROPA Lorenzo FONTANA, ministro per gli Affari Europei Marco ZANNI, capogruppo Lega al Parlamento Europeo Modera: Pietro SENALDI, direttore di Libero

SAB 31/9L OMBARDIA, TRA OLIMPIADI E AUTONOMIA Introduce Antonio ROSSI, sottosegretario Regione Lombardia ai grandi eventi sportivi Attilio FONTANA, presidente Regione Lombardia Roberto CALDEROLI, vicepresidente del Senato Massimiliano ROMEO, capogruppo Lega al Senato Modera: Aurora LUSSANA, giornalista

DOM 1/9 SALVINI A TUTTO CAMPO! Matteo SALVINI, ministro dell’Interno Intervista: Paolo DEL DEBBIO, giornalista Mediaset