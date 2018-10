Berlusconi al Monza: "Vincete con almeno 3 gol di scarto. VIDEO

Berlusconi al Monza: "Vincete con almeno 3 gol di scarto"

“Ricordatevi che chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince... Credeteci e vincete con almeno tre gol di scarto”. Non sarà quell'”attaccare, attaccare attaccare” che qualche anno fa fece urlare a squarciagola a un impacciato e imbarazzato Filippo Inzaghi, mentre la sua lunga esperienza da presidente del Milan già viveva la parabola discendente che l'avrebbe poi portato a cedere il club a Mr. Li, ma il Silvio Berlusconi visto negli spogliatoi del Monza per la prima volta da proprietario della squadra brianzola ha la stessa idea di calcio di quello che prese il Milan e lo portò a dominare in Europa chiamando un inesperto Arrigo Sacchi in panchina. A dimostrarlo, un video pubblicato sulla pagina Facebook dello stesso Berlusconi. La partita contro la Triestina si è poi chiusa col punteggio di 1-1, Monza avanti con Negro e raggiunto su calcio di rigore da Granoche, a 4 minuti dal 90'.