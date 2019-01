Bersani: no al convegno Casapound a Spazio Arte a Sesto San Giovanni

Pierluigi Bersani, ex segretario Pd oggi in Mdp, ha firmato la petizione contro la concessione dello Spazio Arte, sala comunale di Sesto San Giovanni, per un convegno di Casapound.

Il convegno è previsto per il prossimo 18 gennaio. Bersani non è l'unico a essere contrario al convegno. Secondo Bersani "si sta tenendo la guardia troppo abbassata su questi temi. La Costituzione vieta qualsiasi forma di ricostituzione del disciolto partito fascista", ha detto l'ex segretario Pd, aggiungendo "Casapound dichiara di essere il fascismo del terzo millenio. Si tratta di un'organizzazione politica che si richiama in una nuova forma alle idee fasciste e questo non e' accettabile, non gli si danno spazi pubblici".

Secondo Anpi, sono state raccolte oltre 6.000 firme contro la decisione del sindaco Di Stefano di concedere Spazio Arte al convegno Casapound. Nel giorno del convegno del movimento, il Comitato Antifascista ha organizzato in piazza della Resistenza una mobilitazione di protesta.