Besozzi direttore di Milano Serravalle, via libera dell'Anac

Paolo Besozzi

Via libera dall'Anac per la nomina di Paolo Besozzi a direttore generale di Milano Serravalle, ente di diritto privato a controllo pubblico. La nomina del manager, anticipata lo scorso settembre da Affaritaliani.it, era finita sotto osservazione per via dei suoi precedenti incarichi come presidente di Infrastrutture Lombarde (dal luglio 2013 al 18 gennaio 2016) e amministratore delegato di Concessioni autostradali lombarde spa (dal luglio 2013 all’8 giugno 2016). Richieste di chiarimenti ed interrogazioni erano giunti in Regione da Patto civico e Movimento Cinque stelle, ma l'Anac, come riporta il quotidiano Il Giorno di oggi, si è espressa il 3 gennaio non ravvisando profili di incompatibilità, pur definendo "lacunosa" la legge in materia.