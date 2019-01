Besozzi, la Serravalle e le risposte, che mancano, della politica

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta Paolo Besozzi. Sapete chi è? E' un ingegnere di Gavirate. Un simpatico signore che bazzica da anni ai vertici delle società partecipate. Secondo il Corriere la Serravalle, per la quale è direttore generale, gli imputa i rischi connessi alla mancata ristrutturazione, per quattro anni, di un ponte della Tangenziale. Secondo Besozzi non c'erano problemi. Secondo la società, sì: gli automobilisti erano a rischio. Ora, io non so chi abbia ragione né mi interessa. Ma è una di quelle cose sulle quali la politica forse dovrebbe interrogarsi, invece di perdere tempo a parlare di cose che non interessano a nessuno.