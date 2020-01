Bestemmia in chiesa e danneggia altare a Milano, multato

Un egiziano di 21 anni ha ricevuto una multa da 102 euro a Milano per il reato di bestemmia, previsto dall’articolo 724 del codice penale. Ieri, durante una funzione, è entrato in una chiesa di Milano, ha urlato bestemmiando, ha tentato di salire sull’altare e ha danneggiato il leggio dal quale il parroco stava svolgendo la funzione. È accaduto intorno alle 6 nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata e di Sant’Antonio in viale Corsica. I fedeli hanno chiamato la polizia, e le Volanti sono arrivate sul posto per fermare il 21enne, che era particolarmente agitato. Dopo che gli agenti lo hanno portato fuori dalla Chiesa hanno proceduto a sanzionarlo.