Bettarini: condannato evade da domiciliari, arrestato a Bari

E' evaso dai domiciliari e stava per imbarcarsi su una nave diretta in Albania. Il 29enne Andi Arapi, tra i quattro condannati per l'aggressione a Niccolo' Bettarini fuori dalla discoteca 'Old Fashion', e' stato fermato nei giorni scorsi prima della fuga dalla polizia di frontiera di Bari e arrestato per evasione.

Era stato condannato a 5 anni col rito abbreviato, unico a ottenere la concessione ai domiciliari da parte del gup Guido Salvini. Ora e' tornato in carcere.