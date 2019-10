Bettarini jr, confermate 4 condanne per tentato omicidio

Confermate 4 condanne per tentato omicidio in relazione all'aggressione subita, il primo luglio 2018, da Niccolo' Bettarini, figlio della show girl Simona Ventura, e dell'ex calciatore Stefano Bettarini davanti a una discoteca milanese. I giudici della Corte d'Appello hanno solo ridotto per un errore di calcolo del gup Guido Salvini le pene per Davide Caddeo e Albano Jackej, da 9 a 8 anni e da 6 anni e mezzo a 6 anni e quattro mesi.

Come chiesto dal sostituto procuratore generale Giulio Benedetti nella requisitoria, la Corte d'Appello ha riconosciuto un 'errore di calcolo' della sentenza di primo grado, rideterminando le pene per Davide Caddeo, ritenuto l'esecutore materiale delle coltellate, e Albano Jakej, da 9 a 8 anni di carcere e da 6 anni e mezzo a 6 anni e 4 mesi. Secondo il rappresentante della pubblica accusa, i quattro giovani "volevano uccidere" Niccolo' Bettarini quando lo aggredirono fuori dalla discoteca 'Old Fashion' a calci, pugni e coltellate. Confermate le condanne a 5 anni e 6 mesi per Alessandro Ferzoco e a 5 anni per Andi Arapi. Ribadito anche il risarcimento di 200 mila euro che i quattro imputati, tutti condannati per tentato omicidio, dovranno risarcire a Bettarini, che era parte civile. Il giovane, oggi non presente in aula, aveva annunciato che avrebbe devoluto i soldi in beneficenza.