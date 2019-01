Bettarini jr., i legali: "Vogliamo pene esemplari"

"Siamo fiduciosi nella giustizia e vogliamo pene esemplari". Alla vigilia della possibile sentenza del processo con al centro l'aggressione subita il primo luglio scorso, la difesa di Niccolo' Bettarini esprime in una nota i propri auspici sull'epilogo del procedimento. Secondo l'avvocato Alessandra Calabro', "l'integrazione istruttoria disposta dal giudice Guido Salvini ha aggravato il quadro accusatorio e fornito una ricostruzione molto dettagliata del violentissimo episodio relativo al tentato omicidio perpetrato nei confronti del mio assistito". L'"integrazione istruttoria" a cui fa riferimento il legale e' l'ascolto in aula, deciso dal gip, di tre testimoni diretti dei fatti che hanno confermato il racconto fatto dalla vittima dell'aggressione. Gli imputati sono 4 giovani accusati di tentato omicidio per avere preso il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura a calci e a pugni e poi averlo accoltellato fuori dalla discoteca 'Old Fashion'.