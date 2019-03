Bettarini jr, il suo accoltellatore ottiene i domiciliari: "Ha vita difficile"

Bettarini jr: il suo accoltellatore ottiene i domiciliari

Esce dal carcere e ottiene i domiciliari il 30enne Davide Caddeo, che è stato condannato a 9 anni per aver accoltellato a luglio Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Il 30enne potrà avviare un percorso di recupero fuori dal carcere, frequentando un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità in cui lavorerà. Lo ha deciso ieri il gip Guido Salvini, ricordando nelle motivazioni la "difficile vita del trentenne, tossicodipendente fin dall’adolescenza, e mette in luce l’esigenza di rieducare già in fase di custodia cautelare, in attesa di sentenza definitiva". Dei quattro che avevano aggredito Bettarini fuori dall'Old Fashion, Caddeo era colui che materialmente aveva sferrato le nove coltellate. Per Caddeo è stato predisposto anche "un percorso di giustizia riparativa che si potrebbe concretizzare in un contatto con lo stesso Bettarini". Come spiega il quotidiano Il Giorno, Don Claudio Burgio, presidente della Comunità educativa Kairos, si è reso disponibile ad accogliere subito Caddeo che potrà lavorare in cucina e nel settore della manutenzione della Comunità.