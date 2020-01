Beyoncé al pre-Grammys Awards con l'abito di uno studente di Ied Milano. FOTO

Beyoncé al pre-Grammys Awards con l'abito di uno studente di Ied Milano

Non capita spesso a un giovane designer che da poco ha completato il suo percorso di studi, di vedere il proprio lavoro proiettato nella realtà o - addirittura - nello star system.

È successo invece a Francesco Murano, diplomato a luglio 2019 in Fashion Design in IED Milano. Ieri (26 gennaio) Beyoncé è apparsa al Roc Nation's pre-Grammys brunch, l'evento annuale che precede in mattinata i prestigiosi premi Grammy Awards, indossando l'abito Ossimoro Dress, che arriva direttamente dalla collezione di tesi di Francesco intitolata appunto "Ossimoro Plastico". Vestita dal low cut grigio dalle forme ondulate e dall'ampia scollatura, Beyoncé è risultata la celebrity più chic all'evento secondo la rivista Harper Bazaar. Per il 23enne Murano, alumnus dell'Istituto Europeo di Design già vincitore di Milano Moda Graduate, non è il primo successo: le calzature della stessa collezione di tesi erano state indossate ancora da Beyoncé nel videoclip del brano "Spirit".

Grazie, la scorsa estate, alla partecipazione dell'Istituto Europeo di Design alla manifestazione di Camera della Moda Italiana dedicata ai giovani talenti, le creazioni di Francesco Murano sono state notate dalla stylist della pop star, Zerina Akers. Ancora una volta la presenza dell'Istituto ad uno degli eventi Moda, organizzati proprio per dare voce ai giovani designer, ha permesso alla collezione di Francesco di raggiungere in tempi record una grandissima visibilità.