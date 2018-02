Biblioteca, Del Corno: "Nuova struttura? Ora riqualificare la Sormani"

Biblioteca Sormani di Milano

Nuova biblioteca centrale a Milano, Del Corno: "Per ora riqualificare la Sormani"



Una nuova biblioteca centrale per Milano: del progetto se ne parla da anni se non da decenni. Per il 2018 l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno prevede l'avvio di una "riflessione a livello cittadino". Più alla portata la riqualificazione della Biblioteca Sormani, che "per diversi anni può svolgere ancora il ruolo di biblioteca centrale di Milano. Far partire una riflessione su una nuova grande biblioteca è importante, ma il nostro obiettivo di mandato è la realizzazione della nuova biblioteca al Lorenteggio", ha dichiarato al quotidiano Il Giorno. Brucia ancora il flop della Biblioteca europea di informazione e cultura che sarebbe dovuta nascere in Porta Vittoria.