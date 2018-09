Biglietti Atm, accordo nella notte: aumento a 2 euro, annuale invariato

di Fabio Massa

I tagli saranno resi noti nelle prossime ore. Tuttavia l'accordo dopo il vertice di maggioranza tenutosi ieri sera dalle 21:30, è stato raggiunto. Secondo quanto è in grado di anticipare Affaritaliani.it Milano, il ticket sarà di 2 euro, un biglietto metropolitano che varrà per i comuni della prima fascia dell'hinterland, a partire dalla prossima primavera. L'abbonamento annuale, come del resto largamente preannunciato, non verrà ritoccato, così come quelli per anziani e giovani, mentre i mensili subiranno un rincaro. Prevedibilmente oggi l'amministrazione e le forze politiche che sostengono Beppe Sala comunicheranno tutti i dettagli dell'accordo raggiunto in nottata.

