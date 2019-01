Biglietti Atm, Sala: "Assurdo dover chiedere il permesso a Regione"

Tariffa integrata, resta alta la tensione tra il Comune di Milano e Regione Lombardia, specie l'ala forzista dell'Amministrazione Fontana. Ma ci sono timidi segnali di disgelo.

Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala ha dichiarato: "E' assurdo che per poter gestire il trasporto pubblico locale al meglio si debba chiedere il permesso a Regione Lombardia. Ma queste sono le regole. L’aumento del biglietto aiuta a mantenere un livello del servizio che non ha paragoni in Italia, noi non vogliamo far deteriorare il livello del servizio e questo è il punto. Nessun ultimatum alla Regione ma dobbiamo chiudere il Bilancio e dobbiamo avere certezza di questo aumento di cui parliamo da un anno. Spero si trovi la formula. Se la Regione non deciderà, cercheremo di capire come procedere autonomamente, stiamo valutando i rischi". Sul piatto, i 55 milioni di euro annui in più che Palazzo Marino conta di introitare aumentando il singolo ticket urbano Atm da 1,5 a 2 euro. E' questa infatti l'architrave del più ampio progetto di riformulazione delle tariffe su scala metropolitana. Sul quale è giunto lo stop di Regione Lombardia una settimana prima di Natale.

Domani ci sarà tuttavia una seduta di commissione in Regione con l'assessore ai Trasporti Claudia Terzi , che riferirà, come spiega il quotidiano Il Giorno, su modi, tempi, opportunità, ostacoli e cifre del piano, che interessa anche Monza, Pavia, Lodi e rispettive province, oltre che il capoluogo lombardo. La via che persegue Palazzo Marino è quella di una deroga alla legge attuale per lanciare il nuovo piano tariffario già da aprile. Ma l'audizione di domani non sarà risolutiva in tale senso. E Terzi ha già evidenziato difficoltà tecniche e tempi normativi forse non conciliabili con le aspirazioni di Milano.