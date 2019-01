Biglietto Atm a 2 euro, Codacons: mazzata per i pendolari

Fa discutere l'ipotesi di aumento del biglietto Atm a 2 euro. Secondo il Codacons Lombardia si tratta di una mazzata per i pendolari. L'Associazione per la tutela dei consumatori chiede che almeno i servizi siano migliori.

In una nota il Codacons della Lombardia si dice contrario all'ipotesi di aumento del biglietto del trasporto pubblico locale milanese in quanto rappresenterebbe "Una mazzata per tutti i pendolari, soprattutto quelli che si muovono a Milano". Con l'aumento, il costo del biglietto passarebbe da 1,5 a 2 euro; in cambio i viaggiatori potranno utilizzare lo stesso titolo di viaggio per spostarsi all'interno dell'hinterland milanese.

Il Codacons Lombardia sottolinea come i viaggiatori "chiedono a gran voce un miglioramento dei servizi, soprattutto cittadini, con un incremento della flotta dei mezzi in circolazione; un ammodernamento generale delle strutture" e denuncia la presenza di "tornelli malfunzionanti" e di "emettitrici di biglietti" che non accettano monete o carte bancomat.

L'Associazione dei consumatori si auspica quindi che ci sia un "miglioramento del servizio urbano in città, diminuendo ritardi e soppressioni di corse", oltre a un "incremento del numero di corse".