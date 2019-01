Biglietto Atm, Forza Italia attacca Sala: "Tagli spese agli assessori"

La battaglia ancora aperta sul fronte dell'aumento dei biglietti Atm sta avendo ripercussioni concrete sull'attività amministrativa di Palazzo Marino. Con la Giunta Sala che si trova in difficoltà a stilare il bilancio preventivo 2019 ed ha di fatto congelato il discorso relativo al piano di governo del territorio. In vista del consiglio comunale di oggi, è Forza Italia ad andare all'attacco.

Alessandro De Chirico punta l'indice contro l'esercizio provvisorio trimestrale valido sino al 31 marzo e varato pochi giorni fa con delibera firmata dall'assessore Roberto Tasca: "La delibera per le spese di estrema importanza è un inno allo spreco - sono le sue parole, come riporta il quotidinao Il Giorno -. Sono pochissimi gli assessorati che non spendono e spandano. Si va dal gabinetto del sindaco ai ser- vizi civici, dalla cultura alle politiche sociali, dall’urbanistica all’educazione, passando dall’avvocatura, dalla direzione generale e dal city management". Il consigliere forzista menziona ad esempio 147mila euro al Gabinetto del sindaco per la comunicazione, 80mila euro per fondi di accoglienza e coesiione sociale, altri 80mila euro per la valorizzazione dei percorsi turistici e la stessa cifra per un frutteto nel Gallaratese. Ed ancora 46mila euro per la diffusione digitale, 40mila euro per la formaizone sul trattamento dei dati personali e così via. Annota De Chirico: "Il sindaco Sala anziché mettere le mani nelle tasche dei milanesi con l’aumento del biglietto Atm dovrebbe chiedere ai suoi assessori di razionalizzare maggiormente le spese, iniziando proprio da lui che dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio".