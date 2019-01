Fontana: sul biglietto unico decide il Consiglio regionale

L'incontro sul biglietto unico integrato per i trasporti di Milano e dintorni, tra il governatore lombardo, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in programma per domani, non sara' risolutivo. Ma le proposte avanzate dal primo cittadino saranno riferite in Consiglio regionale che prendera' "le decisioni definitive".

Questo il quadro tracciato dal presidente della Regione Lombardia, a margine dei lavori del Consiglio regionale, sull'incontro che terra' domani con il sindaco Sala attorno alle 13.30 a Palazzo Marino. "Domani - ha detto Fontana - non ci sara' nessun accordo. Ascoltero' le proposte di Sala, poi credo che verra' riferito tutto in Consiglio regionale, perche' l'aula aveva gia' iniziato a discutere, quindi e' giusto che sia il Consiglio a prendere le decisioni definitive".

Riguardo a possibili ritardi sui piani di Palazzo Marino, poi, il governatore ha aggiunto: "Non credo che ci siano problemi di ritardi, credo che una scelta cosi' difficile debba essere presa con attenzione e con il rispetto dei passaggi democratici. Mi sembra giusto che il Consiglio possa intervenire e decidere".

Sulla questione del biglietto unico integrato, era stato ritirato un emendamento al bilancio dell'assessore regionale all'Economia, Davide Caparini, che intendeva aprire alla possibilita' per i Comuni di procedere con l'attivazione del biglietto unico. "Il Consiglio - ha concluso Fontana - ha chiesto di riesaminare la questione: riesaminera' la proposta dell'assessore Caparini, esaminera' le proposte che domani mi fara' il sindaco Sala e poi decidera'"