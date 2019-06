EBICC continua il suo tour per l’Italia per presentare il proprio sistema della Bilateralità. Tre importanti workshop che l’Ente Bilaterale Nazionale EBICC organizza a Bari, Milano e Roma.

L’appuntamento è oggi a Milano presso la School of Management, nella prestigiosa cornice di Villa Clerici, dove a fare gli onori di casa ci sarà il magnifico Rettore dell’università LUM Jean Monnet Emanuele Degennaro.

Tra i partecipanti all’evento, quasi tutti confermati, o per i saluti istituzionali o per la tavola rotonda sul tema “Bilateralità e partecipazione sociale: un nuovo modello associativo per una virtuosa alleanza impresa-lavoro”, ci sono Francesco Manfredi Direttore School of Management e Prorettore Università LUM Jean Monnet, Attilio Fontana Governatore Regione Lombardia, Giuseppe Lardieri Presidente Municipio IX Comune di Milano, Marcella Caradonna Presidente Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Gian Roberto Costa Presidente Fondazione ENASARCO, Franco Colombo Presidente Organismo Paritetico Territoriale EBICC Lombardia, il Presidente di ConfimpreseItalia Guido D’Amico, il Segretario Generale CSE Marco Carlomagno e il Presidente di EBICC Gianpaolo Venezia.

Il compito di moderare il lavoro della intera giornata sarà affidato a Massimo Maria Amorosini. Il pomeriggio i lavori proseguono con un incontro confronto, con Claudio Cesaroni segretario nazionale Federazione dei Professionisti, sulle opportunità messe in campo dai servizi della bilateralità di EBICC ed ancora con la presentazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro settore Multiservizi sottoscritto da ConfimpreseItalia e dalla Confederazione dei Sindacati Europei. I lavori si concluderanno con la presentazione dell’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Gianpaolo Venezia, dello “StartUp Contest 2019” finalizzata a premiare le tre migliori start up e scale up, in termini di innovazione e digitalizzazione, con particolare attenzione agli scopi propri dell’ente bilaterale.