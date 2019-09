Billie Eilish a Milano il 17 luglio 2020, unica data italiana

Billie Eilish torna a Milano: dopo la sfortunata data del 31 agosto scorso in apertura ai Twenty One Pilots nell'Area Expo, dove la giovane cantante si è infortunata alla caviglia durante l'esibizione, l'artista statunitense sarà nuovamente a Rho nell'estate 2020. E' infatti il primo nome confermato per gli I-Days al Milano Innovation district del prossimo 17 luglio, per la prima volta come headliner in un festival. Sara' l'unica data nel nostro Paese. Biglietti in vendita dal 4 ottobre