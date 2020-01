Bimba di 1 anno cade da tromba scale a Milano. Volo di circa 7 metri

Una bimba di un anno e' caduta dalle scale a Milano. E' accaduto nel primo pomeriggio, quando la polizia e' intervenuta in viale Certosa 187 per soccorrere una bambina di origine senegalese precipitata dalla tromba delle scale. Trasportata in codice rosso al Niguarda, al momento non risulta in pericolo di vita. Ha fatto un volo di circa 7 metri la bambina di origini senegalesi (M.D. le sue iniziali), di appena un anno di eta', che questo pomeriggio e' caduta nella tromba delle scale. L'episodio si e' verificato nell'edificio dove si trova il consolato del Senegal. La bambina ha subito un trauma cranico ma era cosciente al momento del trasporto in ospedale. Da una prima ricostruzione della polizia, la bimba si trovava sulle scale con lo zio e la madre che, per allacciarsi le scarpe, ha allentato la presa della bimba che teneva per mano. La piccola sara' tenuta sotto osservazione in terapia intensiva. I medici del Niguarda non stanno valutando al momento interventi, ma, visto il trauma cranico che ha subito, la tratterranno in ospedale per sottoporla a tutti gli esami necessari. Al momento e' vigile e il suo quadro clinico e' stato definito "non preoccupante".