Bimba di 10 anni violentata dal padre, arrestati genitori

Una bambina di 10 anni avrebbe subito ripetute violenze sessuali da parte del padre, mentre i fratelli e la madre avrebbero assistito agli abusi. Con l'accusa di violenza sessuale e' stata arrestata una coppia dell'hinterland di Varese, un mese fa (ma la notizia e' stata resa nota oggi), su ordine del procuratore Daniela Borgonovo, che ha indagato i due anche per maltrattamenti sulla seconda figlia, disabile di 7 anni. Secondo gli inquirenti si tratta di una "famiglia con profondo degrado". Tutti i figli della coppia sono stati affidati a una comunita' protetta.

La bambina di 10 anni che nel varesotto e' stata abusata dal padre davanti alla madre sarebbe stata anche drogata. Secondo le indagini della Mobile di Varese, infatti, per compiere gli abusi i genitori avrebbero somministrato sostanze stupefacenti alla bimba in modo da stordirla e renderla ancor piu' impotente. La famiglia era seguita dai servizi sociali che hanno raccolto le prime confidenze della bimba. Le indagini sono state svolte dal pool composto da tre magistrati specializzati per questo genere di reato. La dottoressa Anna Zini ha coordinato le indagini eseguite dalla seconda sezione della squadra Mobile di Varese.