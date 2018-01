Bimba di 14 mesi azzannata alla testa dal cane di famiglia: è gravissima



Una bimba di 14 mesi è stato azzannata alla testa dal cane di famiglia, un incrocio tra un boxer ed un pastore tedesco. L'aggressione è avvenuta in via Ventura a Bergamo, come riporta l'Eco di Bergamo, nella serata di lunedì 15 gennaio. A soccorrere la piccola, il padre di origini boliviane e due amici, quindi il personale del 118 che ha portato la bimba all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e si trova in condizioni molto gravi nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata. Padre denunciato per lesioni colpose, il cane sarà abbattuto.