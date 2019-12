Bimba tornata dalla Siria nuovamente rapita dal padre a Milano

Nuovamente rapita dal padre la bambina siriana che solo da poco era tornata in Italia a seguito di una delicata operazione internazionale di Polizia: la ragazzina, figlia di un uomo siriano e di una donna ecuadoregna, era stata rapita dal padre nel 2016 ed era rimasta per quasi tre anni con lui in Siria. Era tornata in Italia a fine novembre, per essere riaffidata alla madre. Ieri, incredibilmente, l'uomo si è presentato nella scuola media in Porta Romana frequentata dalla ragazzina e l'ha prelevata. La vicenda è raccontata dal Corriere: un testimone avrebbe riferito di averlo visto con due valigie, mentre il suo cellulare risulta spento. La madre, accompagnata dall'avvocato Angelo Musicco, ha denunciato il rapimento al pm Cristian Barilli, titolare del fascicolo e ora l'uomo è ricercato.