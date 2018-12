Bimbi sfrattati dai condomini: il tribunale sospende la sentenza

Un piccolo passo che accende speranza per la Locomotiva di Momo, l’asilo milanese che rischia la chiusura in base alla sentenza della corte d’appello che equipara l’asilo ad una scuola di musica, canto e ballo, queste ultime vietate dal regolamento di condominio. Questo dopo le proteste dei condomini, "disturbati" dai canti e dalle grida dei piccoli. La Corte d'Appello di Milano ha infatti ordinato di sospendere provvisoriamente l'esecutività della sentenza, fino all'udienza fissata per il prossimo 29 gennaio 2019.

L’asilo milanese di via Anfossi, che conta 98 bimbi e 24 dipendenti, è da quasi 20 anni un punto di riferimento nel quartiere e rappresenta un progetto educativo d’eccellenza che ha ottenuto molti riconoscimenti fra i quali il primo premio di Bambini e Natura ottenuto lo scorso settembre con la motivazione “per l’impegno pluriennale ad offrire occasioni in natura a bambini di città, trovando strategie diversificate di esplorazione ed educazione all’aperto a partire da un condominio.”