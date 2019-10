Bimbo caduto, Fioramonti: più personale eviterebbe queste tragedie



Queste tragedie possono sempre capitare pero' in un contesto in cui la scuola e' costantemente sotto finanziata, il personale non e' sempre sufficiente, non si puo' fare a meno di pensare che in un contesto diverso, con maggiori finanziamenti, piu' personale, e delle strutture magari piu' adatte si sarebbero potute evitare". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, questa mattina a Milano, arrivando ad Expo Training, la fiera della Formazione, rispondendo alle domande dei cronisti riguardo alla morte del piccolo Leonardo, di 5 anni, avvenuta in seguito alla caduta dal secondo piano di una scuola elementare della citta'.



Bimbo caduto: Fioramonti, ho incontrato preside scuola stamattina



Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha incontrato questa mattina la preside della scuola elementare "Pirelli" di via Goffredo da Bussero, dove il 18 ottobre e' avvenuto l'incidente in cui il piccolo Leonardo di 5 anni e' caduto dal secondo piano; riportando ferite alla testa che si sono poi rivelate mortali. "Questa mattina ho voluto incontrare in forma privata la dirigente scolastica, anche per rispetto nei confronti della comunita' scolastica, visto che stiamo parlando di una scuola elementare, per portare a lei e alla sua comunita' la vicinanza del Ministero" ha detto Fioramonti ai giornalisti questa mattina arrivando all'Expo Training, fiera della formazione, a Milano. "Questa e' una tragedia enorme e l'ho definita anche un lutto per il mondo della scuola" ha proseguito, precisando: "Io rispetto moltissimo la famiglia, immagino che voglia avere il massimo della riservatezza per una tragedia di questo livello", in risposta a chi gli chiedeva se abbia anche incontrato la famiglia del bambino. "Poi mi sono riservato la possibilita' di dialogare con le autorita' cittadine, della citta' metropolitana, e della sicurezza, con la magistratura siamo gia' in contatto per capire esattamente quale sia la maniera migliore di procedere" ha specificato, infine.