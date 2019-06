Bimbo di un anno ingerisce cocaina: grave in ospedale a Brescia

Ha ingerito accidentalmente cocaina ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Brescia. Ore di angoscia per un bambino d iappena un anno: il fatto è avvenuto sabato scorso a Piacenza, quando il bimbo ha accusato un grave malore. I genitori lo hanno quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Dopo una prima valutazione, il piccolo è stato trasferito d'urgenza a Brescia. Dopo aver passato alcuni giorni in coma, le condizioni del piccolo sono migliorate, pur restando gravi. I genitori avrebbero raccontato di aver trovato il figlio con una bustina vuota in mano in un giardino pubblico di Piacenza e subito dopo sarebbero iniziate le convulsioni.