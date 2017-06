Non sarebbero stati i fratellini a contagiare col morbillo il bimbo leucemico morto all'ospedale San Gerardo di Monza. Lo ha sostenuto il primario della clinica pediatrica dell'Universita' Bicocca, Andrea Biondi, intervistato da Sky Tg24. I fratellini, secondo quanto si apprende inoltre, avrebbero fatto il morbillo da piu' piccoli, in tempi non compatibili con il contagio della piccola vittima.