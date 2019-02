Bisca clandestina di Mah Jong: cinque persone denunciate a Milano

L’Unità contrasto stupefacenti della Polizia Locale di Milano, sotto la direzione del comandante Marco Ciacci, ha individuato martedì sera una bisca clandestina in un appartamento al primo piano di via Massara de Capitani in zona Bovisa. Le cinque persone trovate nella casa sono state denunciate per esercizio di giochi d'azzardo, con l’aggravante della scommessa di ingenti somme.

Gli agenti, intervenuti in seguito ad una segnalazione di attività illecita, cercavano armi e droga ma una volta entrati hanno trovato una stanza dell’appartamento adibita a bisca.

Intorno a un tavolo da gioco elettronico quattro persone, tre uomini e una donna di origine cinese, tra i 33 e i 47 anni. Sul tavolo le tessere del Mah Jong, davanti a ciascun giocatore ingenti somme di danaro e in una busta appoggiata ai piedi del tavolo sono stati trovati 43.990 euro.

Il sospetto degli agenti è che questi soldi fossero il premio finale del vincitore. L’attività non si poteva considerare estemporanea vista la presenza di due tavoli elettronici per il gioco d’azzardo, diverse scatole di Mah Jong e il ritrovamento di un contabanconote professionale.

La successiva perquisizione, alla ricerca di droga e armi segnalate, ha portato al ritrovamento anche di cinque grammi di shaboo, pari a cinquanta dosi, nascosti in un pacchetto di sigarette.

Oltre alla droga e ai 44 mila euro, gli agenti della Polizia Locale hanno messo sotto sequestro anche i tavoli, le tessere da gioco, la macchina conta soldi e 31 stecche di sigarette di origine cinese trovate nella stanza.