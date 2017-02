Bit 2017 si presenta a Milano. Tech e turismo Lgbt, tutte le novità



Presentata la nuova edizione di BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si terrà dal 2 al 4 aprile presso Fieramilanocity e Mico. In Sala Brigida, presso Palazzo Marino, a presentare una delle edizioni più innovative della Borsa, sono intervenuti l'assessore allo Sport, Tempo Libero e Turismo Roberta Guaineri, il presidente di Fiera Milano Roberto Rettani e la docente universitaria Magda Antonioli.



"Milano è una città che si sta proiettando sempre di più nel panorama delle mete preferite nel mondo per il turismo internazionale - ha spiegato l'assessore Guaineri - Secondo le analisi dei trend, il turismo "settimanale" è fortissimo in città. Per questo abbiamo deciso alla settimana della moda, a quella del Salone del Mobile, del food e dell'arte, di aggiungere anche la settimana del turismo, all'interno della quale la Bit è regina". Ma non c'è solo questo, perché la Bit si inserisce in un contesto nel quale anche lo sport viene valorizzato per fini turistici: "Non dobbiamo pensare allo sport solo a tempo libero e stare bene, ma anche a business e imprenditorialità. Milano è una città nuova, giovane, attrattiva".



Il presidente di Fiera Spa Roberto Rettani spiega: "La funzione di Fiera Milano è quella di promuovere l'attività e l'attrattività dell'industria Italia - dice - Secondo i nostri dati, ogni euro prodotto da Fiera Milano ne genera ben 4 di indotto. Per questo siamo fieri di presentare una Bit altamente innovativa, che coglie le esigenze di un mercato in continua evoluzione". Ai quattro settori - Leisure, Luxury, MICE e Destination Sport – si affiancheranno quini tre percorsi di visita dedicati ad aree tematiche in forte crescita: A Bit of Taste (enogastronomia), Be Tech (digital) e I love wedding (dedicato ai viaggi di nozze)



A completare la parte espositiva, ci sarà un ricco programma convegnistico, ancor più mirato, grazie a nuovi momenti di approfondimento di taglio pratico, studiati per mettere a disposizione degli operatori una vera e propria cassetta degli attrezzi sui «dove, come e quando» più hot dell’industria turistica del domani.



@FabioAMassa



Turismo: il nuovo volto della Bit 2017



Milano – Finalmente delineati anche gli ultimi dettagli della nuova Bit 2017, a fieramilanocity da domenica 2 a martedì 4 aprile prossimi, che si pone il duplice obiettivo di fare business, e anche dettare le tendenze e fare sistema tra attori della filiera. Da un lato con il rinnovato layout, dall’altro con la ricca offerta convegnistica. Nell’area espositiva – organizzata nelle 4 sezioni Leisure, Luxury, MICE e Sport – a una rassegna completa del prodotto Italia, che spazia dai singoli comuni ai consorzi, dalle comunità montane alle Regioni, si affiancano destinazioni estere dalle più gettonate alle più originali.



Tra le mete che operatori e visitatori potranno scoprire spiccano Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna o Veneto dall’Italia; dall’estero Paesi quali Canada, Costa Rica, Sri Lanka o Uganda oltre alle presenze ufficiali come Visit USA per gli Stati Uniti o gli Enti del Turismo di Cambogia, Cina, Cipro, Cuba, Egitto, Giappone, Iran, Marocco, Seychelles, Thailandia. Ma non solo. Bit 2017 ospiterà anche un’area dedicata a una delle nicchie più promettenti del travel, il turismo LGBT, organizzata in collaborazione con Sonders & Beach e che riceverà il patrocinio di ILGTA - International Gay & Lesbian Travel Association. Infine, a conferma dei legami sempre più stretti tra turismo e cultura, un’importante novità sarà che i visitatori di MiArt – la fiera dell’arte che si tiene in contemporanea a fieramilanocity dal 31 marzo al 2 aprile – con lo stesso biglietto potranno visitare gratuitamente anche Bit domenica 2 aprile. Bit 2017 presenterà un palinsesto ricco di oltre 70 fra eventi e convegni, che risponde all’esigenza espressa da Espositori, Agenti di Viaggi e Buyer di poter contare in manifestazione su vere e proprie “cassette degli attrezzi” per l’aggiornamento continuo su temi specifici. Sviluppati in collaborazione con Givi S.r.l., Casa Editrice di Guida Viaggi e About Hotel, gli appuntamenti si articoleranno in 4 sezioni: Formazione, Argomenti Caldi, Novità Assolute, Tecnologia. Formazione è il filone formativo dedicato ad Agenzie di Viaggi e Hotel, finalizzato a offrire spunti per incrementare il business cogliendo le nuove tendenze. Ne è un esempio l’incontro I matrimoni del segmento LGBT, che fornirà indicazioni sulle opportunità offerte dalle varie destinazioni in considerazione anche delle diverse legislazioni. (imprese-lavoro.com)