Milano, bivacco di migranti in Porta Venezia

Bivacco di migranti in Porta Venezia, blitz della Polizia locale

Blitz della Polizia locale a Porta Venezia dove da qualche settimana a questa parte, come raccontato da Affaritaliani.it Milano, si era formato una sorta di accampamento abusivo composto da decine di migranti senza tetto. Crica un centinaio di eritrei, somali e altri africani sono stati controllati dalla Polizia locale. Una decina, privi di documenti, sono stati portati in Questura. Si tratta di una attività di monitoraggio decisa in accordo con la Prefettura.