Black Friday, acquisti per un italiano su due: spesa media di 118 euro

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Il 47% degli italiani farà acquisti approfittando degli sconti del Black Friday. A rivelarlo è una analisi Coldiretti/Ixè. La spesa media sarà di 118 euro a persona e molti (1/3) ne approfitteranno per portarsi avanti coi regali di Natale. Cresce la spesa sul web, che raggiunge quasi la metà degli italiani che faranno acquisti (46%). Complessivamente il giro di affari quest’anno in Italia supera i 2 miliardi favorito dalla tendenza nazionale a non concentrare le offerte in un periodo limitato ma – continua la Coldiretti – di spalmarle durante l’intera settimana. Un importo rilevante ma ancora lontano di quello dei consumatori statunitensi che – rileva la Coldiretti – per la stagione delle feste che prende tradizionalmente il via con il Black Friday, spenderanno oltre i mille dollari per i loro acquisti, dal cibo all’abbigliamento, con un +4,1% rispetto all’anno scorso, secondo le stime della National Retail Federation. Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni ’60, si sono moltiplicate anche a livello nazionale le promozioni commerciali per l’occasione che si allargano dal web ai grandi gruppi commerciali fino ai mercati contadini di Campagna Amica.Tra gli acquisti più gettonati tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed anche l’enogastronomia per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio. Ma il ventaglio delle offerte si è fortemente allargato dai prodotti ai servizi come trasporti, vacanze ed addirittura onoranze funebri. Per questo il consiglio della Coldiretti è non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell’originalità del prodotto e di rivolgersi nel caso della rete a siti sicuri.