'Bless this House' di Silvia Celeste Calcagno alla Nuova Galleria Morone

Inaugura domani, giovedì 16 febbraio, negli spazi della Nuova Galleria Morone di Milano, la personale dell’artista ligure Silvia Celeste Calcagno (Genova, 1974) ‘Bless this House’. L’esposizione unisce opere realizzate con diversi media e approcci tecnici, dalla ceramica, alla fotografia, dall’installazione ai video e racchiude in sé la sua recente ricerca artistica. La mostra ‘Bless this house’ prende il titolo dalla serie di 11 video presenti in mostra dove l’artista si è appropriata di registrazioni che riprendevano la demolizione di edifici considerati obsoleti su cui, poi, ha lavorato tagliandoli e rallentandoli fino a una resa surreale. Tramite questa ricerca Silvia Celeste Calcagno rappresenta il moto incessante di morte e resurrezione e la conseguente accettazione.

La mostra comprende l’inedito grande “muro”, Eye Verbal Motor che appartiene all’omonima serie e comprende più di duecento lastre di grès. Per la realizzazione dell’opera, le iniziali matrici fotografiche con il volto dell’artista sono state trasferite su lastre di argilla dove Silvia Celeste Calcagno è intervenuta pittoricamente prima di cuocerle nei forni ad alta temperatura. L’atto voluto di trasfigurazione ed estraniamento è evidente tanto da raggiungere una forma di vuoto. Nelle opere dell’artista l’immagine esteriore del corpo viene trasfigurata per porre l’attenzione sulla dimensione interiore portando così l’osservatore a specchiarsi e a trovare nell’immagine temi di valenza universale come la vita, il dolore, la morte ma anche la rinascita. Questi sono i concetti universali a cui fa riferimento Silvia Celeste Calcagno, un’artista italiana visionaria, tormentata e lirica al contempo.

La ceramica che possiamo osservare in diverse opere in mostra, è un “mezzo” molto importante e significativo per l’artista che, fin dagli inizi della suo intenso percorso, ha cercato di svincolandosi completamente dall’idea di un medium legato all’artigianato, studiandone le sue peculiarità più nascoste. Attraverso frammenti di vita attentamente sezionati e ricomposti l’artista crea opere raffinate e delicate ed allo stesso tempo potenti ed energiche.

Silvia Celeste Calcagno è nata a Genova nel 1974. Nel 2015 è la prima donna italiana a vincere il Premio Faenza durante la 59° edizione. Nel 2019 vince la terza edizione del Premio L'Arte che Accadrà, a cura di Valentina Ciarallo, con l'opera Just lily oggi allestita nella sede del Gruppo HDRÀ a Palazzo Fiano Roma. Le sue opere sono esposte in diversi musei italiani.

La mostra è inserita all’interno del programma Palinsesto 2020 “Il talento delle donne” dedicato al protagonismo delle donne nella cultura e nel pensiero creativo, promosso e coordinato da Comune di Milano|Cultura.

Nuova Galleria Morone

Milano, Via Nerino, 3, (Milano)

lunedì – venerdì: ore 11.00 – 19.00 sabato 15-19

Vernissage 16 gennaio 2020, h 18.00