500Tony, blitz Polizia nel suo campo rom: "Ora baby rapper ai servizi sociali"

Blitz della Polizia nel campo rom di 500Tony: "Affidare baby rapper a servizi sociali"

Vasta operazione delle forze dell'ordine questa mattina nel campo nomadi di via Bonfadini, Milano. Sono stati dispiegati elicotteri, mezzi pesanti e un dispiegamento massiccio di uomini. Tra i primi a commentare i fatti, il vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Alessandro De Chirico, che plaude all'operazione: "Quello che auspico è che sia finalmente scritta la parola fine a una storia che agli abitanti della zona ha creato tanti disagi e preoccupazioni. Una situazione di cui fui uno dei primi ad occuparmi insieme ad amici e militanti forzisti del posto con cui da anni denuncio crimini e abusi commessi dagli abitanti del campo. Certo è che se oggi ci sarà una svolta non sarà certo grazie alle politiche attendiste della sinistra milanese che da sempre favoriscono il radicarsi di queste situazioni di criminalità, ma grazie alla svolta imposta dal nuovo Ministro dell’Interno ed evidenziata dalla presenza delle ruspe, tanto care a Matteo Salvini".

Il campo rom di via Bonfadini a Milano (foto: Alessandro De Chirico)



C'è un aspetto particolare della vicenda, messo in luce proprio da De Chirico: il campo di via Bonfadini sarebbe proprio quello in cui vive il baby rapper 500Tony, di appena nove anni ma già divenuto una star su Youtube (oltre un milione le visualizzazioni) e sui social, con canzoni dai testi quantomeno controversi. Commenta il forzista: "Spero soprattutto che si faccia qualche cosa per i bambini che vi abitano, spesso abbandonati a sé stessi in strada senza che vedano mai un’aula scolastica. In particolare il piccolo rapper “500Tony”, che sarebbe meglio fosse affidato ai servizi sociali, piuttosto che lasciato nelle mani di genitori che possono al massimo garantirgli una rosea carriera nella criminalità organizzata".