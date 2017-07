Blitz di CasaPound a Palazzo Marino, Sala incontra prefetto e questore

Il sindaco di Milano Beppe Sala incontra oggi il prefetto Luciana Lamorgese ed il questore Marcello Cardona per fare il punto sulla sicurezza a Palazzo Marino, anche a seguito del blitz di CasaPound e degli scontri con i centri sociali di giovedì scorso. Verso l'allestimento di metal detector e tornelli in Comune? Sala non si sbilancia e passa la palla a questore e prefetto. "Non drammatizzerei – sono le sue parole riportate dal quotidiano Il Giorno –, ma quello che è successo può essere l’occasione per ripensare un po’ ai sistemi di sicurezza". Il blitz di CasaPound lascia intanto anche strascichi politici, con Carlo Monguzzi, Pd, e Basilio Rizzo, Milano in Comune, molto critici su come è stata gestita la situazione.