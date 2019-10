Blitz di Iene Vegane da Intimissimi: “l’intimo di agnello arriva dal macello”

Iene Vegane, associazione onlus animalista, ha protestato davanti al negozio Intimissimi di Via San Paolo, a Milano. Il motivo? La linea di intimo della nota azienda prodotta con pelle di agnello. Intimissimi, infatti per la nuova collezione autunno/inverno, l’azienda ha realizzato slip brasiliani, perizomi, reggiseni, bustini in pelle nera fatti al 100% in pelle d’agnello, in assoluta controtendenza con il trend che vede le case di moda abbandonare l’uso di pelli, pellicce, piume e lana per una svolta verso il green.

Gli attivisti animalisti Iene Vegane hanno presenziato davanti ad un negozio di Milano per esprimere il proprio dissenso e ricordare all’azienda che la pelle, come qualunque tessuto di origine animale, non è necessaria nell'abbigliamento: in mano il seguente cartello “l’intimo di agnello arriva dal macello”

Alessandra Di Lenge, Presidente dell’associazione Iene Vegane, sostiene:” La troviamo una campagna di pessimo gusto a livello etico. Esortiamo quindi gli stilisti del Gruppo Calzedonia a riflettere sul diritto alla vita di ogni specie e sul fatto che per fare moda non è più necessario uccidere animali, esistono tessuti naturali che non comportano la morte di nessuno. Perché gli animali, come tutti, meritano rispetto!”