Blitz di Striscia a Palazzo Marino: un Tapiro per Beppe Sala

Un Tapiro per Beppe Sala

Visita a sorpresa a palazzo Marino di Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la Notizia ha consegnato il celebre tapiro al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Secondo rumors, l'ambito - si fa per dire - premio sarebbe stato consegnato al primo cittadino di Milano non per una vicenda legata al prolungamento delle indagini sulla piastra Expo. Prolungamento delle indagini sul quale Beppe Sala non ha voluto rilasciare dichiarazioni, dribblando ripuetutamete i cronisti presenti che attendevano una sua valutazione sull'andamento dell'inchiesta giudiziaria.