Migranti: blitz della Polizia in Stazione Centrale

Blitz in centrale, protesta antirazzista in Comune. Sinistra divisa



Non si placano le polemiche dopo il blitz in Centrale che ha portato all'identificazione di 52 persone. Le associazioni antirazziste hanno protestato davanti a Palazzo Marino per chiedere all'amministrazione una chiara condanna rispetto alla imponente operazione che ha visto coinvolti poliziotti a piedi, a cavallo e in elicottero che hanno circondato la piazza.



CENTRALE, DE CORATO: IN STAZIONE TORNANO ANCHE NOMADI - "Sono riapparsi anche i nomadi, sono bastate appena 48 ore dal blitz delle forze dell' ordine per far tornare la situazione come prima. Oggi un uomo è stato derubato del suo orologio sono tornati i raggruppamenti di immigrati che spacciano e fanno risse, e come ciliegina sulla torta per completare questo bel quadretto sono tornati anche i nomadi e di conseguenza gli scippi. Per avere sicurezza in stazione ci vorrebbero provvedimenti duraturi come le pattuglie a piedi agli ingressi e controlli costanti sui presunti profughi che passano la giornata a spacciare e derubare i turisti e i cittadini. Nonostante questa situazione intollerabile i Centri Sociali hanno avuto pure il coraggio di manifestare, questa volta davanti a Palazzo Marino, senza autorizzazione, ma nessuno li denuncia perchè tra compagni ci si intende. Trattamento completamente diverso rispetto a quello riservato a chi ha ricordato i caduti al Campo X". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, ex vicesindaco e capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in Regione Lombardia, commentando la situazione di oggi in Stazione Centrale dopo il blitz di due giorni fa delle forze dell'ordine.