Blocco dei diesel a Milano: multato 1 automobilista su 10

Blocco diesel Milano: multate 16 persone nella prima metà giornata

Sedici multe tra le 7:30 e le 13. È questo, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, il primo bilancio del blocco delle auto diesel (fino a euro 3) nella città di Milano. La giornata del primo ottobre ha visto all'opera 12 pattuglie della polizia che hanno fermato 182 autisti, multandone il 9%.

Il blocco riguarda i veicoli Euro Zero e i diesel Euro 1 ed Euro 2 che non possono circolare dal lunedì al venerdì tra le 7:30 e le 19:30 nei 570 Comuni lombardi rientranti nelle fasce 1 e 2, mentre a Milano lo stesso blocco si estende per i diesel Euro 3 (esclusi quelli con filtro antiparticolato), così come negli altri 208 Comuni di fascia 1 e nei 5 Comuni di fascia 2 con più di 30 mila abitanti. I divieti saranno validi ogni anno tra ottobre e marzo.

A Milano sono entrati in vigore anche i limiti che riguardano l'Area C, con il divieto d'accesso per i veicoli merci diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato classificati come “diesel pesanti” e i veicoli destinati all’autonoleggio con conducente oltre i 9 posti.