Blocco diesel euro 3 a Milano, il Comune dice no alle deroghe

Deroghe al blocco degli Euro 3: il Comune dice no

Il Comune contro la Regione. Milano non attuerà le deroghe che Regione Lombardia approverà la settimana prossima sul blocco dei diesel Euro 3, ma è comunque possibile che Palazzo Marino apra a pass in più per gli over 70 da gennaio, quando sarà attiva l'Area B.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di Milano, il sindaco Beppe Sala è stato chiaro: “Sono proposte che non mi convincono perché la salute è di tutti – ha detto - Quello che mi sta a cuore è di lavorare insieme con la Regione, perché non c’è un confine fisico di Milano ed è importante ragionare con loro, ma senza disorientare i cittadini, perché se diciamo che andiamo in una direzione poi dobbiamo rispettarla”.

Per quanto riguarda l'Area B, è già previsto un pacchetto di 50 ingressi per il primo anno e di 25 per il 2020. Un numero che, secondo quanto detto dall'assessore Marco Granelli, potrebbe alzarsi fino a raddoppiare per gli anziani sopra i 70 anni. Nessun permesso speciale invece per i 54 di taxi in circolazione in città ancora diesel euro 3 (un numero che sale a 174 se si considerano i diesel euro 4, «banditi» dall’ottobre 2019).