Blockchain, un'opportunità nella sanità lombarda e italiana

In che modo la blockchain sta intervenendo sulla trasformazione del settore della sanità italiana per guidare il Paese verso il futuro? Lo ha chiesto il giornalista Andrea Frollà (Tech Journalist) ai protagonisti del dibattito di Futuro Direzione Nord sull’innovazione nel comparto sanitario. «La blockchain è rivoluzionaria almeno quanto internet - ha risposto Gian Luca Comandini, Membro task force Blockchain presso il Ministero dello Sviluppo Economico-. La sua applicazione in campo sanitario oggi rappresenta una sfida che l’Italia ha colto (anche la Francia l’ha fatto in Europa) per puntare a diventare il primo Paese di riferimento nell’Unione.»



Grazie al boom dei bitcoin la blockchain è entrata nel linguaggio di uso quotidiano, ma adesso la necessità è che le nuove generazioni siano pronte a cavalcare quest’onda travolgente dell’innovazione così avanzata. In che modo si possono trasferire competenze alla terza generazione? «La formazione oggi deve essere orientata all’aggiornamento, all’evoluzione dei tempi, abbandonando impostazioni didattiche obsolete che trasferiscono competenze che rischiano di rimanere inutilizzate- ha spiegato Salvatore Majorana, Direttore Generale Kilometro Rosso-. Quando le aziende e centri di ricerca si incontrano per sviluppare nuove strategie d’innovazione possono nascere delle eccellenze. La nostra esperienza racconta che attraverso la formazione continua si può consentire ad ogni impresa, centro di ricerca o laboratorio di sviluppare sinergie, collaborazioni e relazioni.»

Esiste una scala di priorità dei segmenti innovativi? «La febbre della blockchain sta salendo e la nostra azienda ha accolto la sfida- ha detto Sergio Liberatore General Manager IQVIA . La sanità va verso l’obiettivo di un paziente informato, questa è la priorità al momento, e quindi pensate in quest’ottica quanto sia importante avere delle informazioni trasferibili e immutabili nel tempo, ecco questo è quello che facciamo orientando la nostra attività verso un business che ci permette di essere in linea con le tecnologie avanzate di cui ha bisogno l’Italia». IQVIA è un provider globale di informazioni, tecnologie innovative e servizi di ricerca clinica in grado di supportare le aziende del settore Life Sciences nel ripensare l’approccio alla ricerca e alla commercializzazione, coniugando una profonda conoscenza del settore a big data, tecnologie di ultima generazione e analytics.