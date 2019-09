Blue Lounge 2019: Beach, Swim & Resortwear alla Fashion Week

Milano Fashion Week propone anche quest’anno BLUE Lounge, il contenitore Swim, Beach e Resortwear che riunisce gli interessi degli operatori moda mare di alto livello del circuito specialista e di quello trasversale al Prét-à-Porter.

Negli anni il numero dei brand di Beach, Swim e Resortwear è sempre aumentato in modo naturale, prevalentemente negli showroom, soluzione più idonea e attuale per una capitale moda come Milano.

Nel settembre 2017 erano 112 in città; nel 2018 oltre 160, questo 2019 più di 200.

Quest’anno, in Via Tortona 14, nei famosi spazi di Officina14, e nello Showroom di Tortona 35, Blue Lounge presenta 25 marchi Swim, Beachwear e Resortwear; tutti interessanti per tipologia, gamma e segmentazione, di sicuro interesse per il dettaglio indipendente, anche quello più attento alla ricerca, e per i buyers più esigenti.

I 25 Brand negli Showroom Blue Lounge

In Tortona14: Calarena, Chantelle, DnuD, Ella by Fiorella, Elomi, Fantasie, Freya, Gas, Impetus Beachwear, Jackerson, Kedua, Kinda3D Swimwear, Lisca, Madis, Michou St Tropez, Nanot Beachwear, Pluto, Rêve de Rive, SoseatyCollective-Seay, Verdissima, Wacoal

In Tortona35: La Costa del Algodon, Luna Beach Swimwear, Siyu, TCN

Elenco anche sul sito www.blue-lounge.it

Il Programma BLUE Lounge

Oltre ad identificare gli spazi showroom di Via Tortona, Blue Lounge rappresenta anche un Programma che crea un circuito virtuoso di comunicazione su tutti i brand Swim, Beachwear, Resortwear in città, in primis per i brand degli showroom Blue Lounge, ma anche per tutti gli altri presenti in città durante la Milano Fashion Week, focalizzando l’attenzione degli operatori su questo segmento moda nel quale lo stile italiano è un riferimento, dai tessuti, alle stampe alla confezione, ai Brand.

BLUE Lounge e la sostenibilità

La sostenibilità è un elemento sempre più importante a livello di consumi, perché sempre più integrato nelle valutazioni che determinano le decisioni d’acquisto dei consumatori, per questa ragione BLUE Lounge oltre a presentare brand con proposte “sostenibili” molto interessanti, integra elementi di sostenibilità scegliendo arredi coerenti.

Gli Arredi smart di Blue Lounge: La collezione Parasacchi Home

Arredi in plastica riciclata 100% post-consumo ed anche bobine in compound speciale dove la plastica è sostituita fino al 50% con scarti industriali delle lavorazioni del legno. Per gli arredi di BLUE Lounge un mix di proposte “comode e sostenibili” per tutti gli ospiti.

Blue Lounge è un evento patrocinato da “Federazione Moda Italia” – Confcommercio.

Per l’edizione 2019 propone due eventi:

Sabato 21, Via Tortona 14, h.17.00 Live Show con Eduardo Bolioli di Soseaty-Seay che personalizzerà una tavola da surf nel più evidente stile hawaiano

Sabato 21, Via Tortona 14, dalle h.18.00, Swim & Beachwear Cocktail & Music, offerto da Intima Media Group, su invito