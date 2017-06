"Blue Whale", 20enne milanese indagata per istigazione al suicidio di 12enne

Arriva il primo indagato a Milano in uno dei diversi fascicoli avviati seguito a denunce sul presunto fenomeno della 'Blue Whale', il gioco che porterebbe gli adolescenti ad atti di autolesionismo. Una ventenne milanese, nell'ambito delle indagini condotte dalla Polizia postale e dal pm Cristian Barilli, e' stata iscritta per istigazione al suicidio perche' attraverso Instagram avrebbe convinto una ragazzina di 12 anni a procurarsi dei tagli e ad inviarle le foto. Ai primi di giugno sono stati sequestrati il notebook e il telefono dell'indagata che nei prossimi giorni verranno analizzati per accertare il tenore dei messaggi incriminati e se siano stati spediti dalla presunta 'curatrice'.