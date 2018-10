Bnl, apre al pubblico a Milano la Torre Diamante

BNL: APRE AL PUBBLICO A MILANO 'TORRE DIAMANTE'

BNL Gruppo BNP Paribas è, anche in questa XVII edizione, tra i protagonisti di ''Invito a Palazzo'', iniziativa promossa dall'ABI per la valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle banche operanti in Italia. La Banca aprirà al pubblico 3 sedi: la novità in assoluto è a Milano con la ''Torre Diamante'', sede di BNP Paribas in Italia (in Piazza Bo Bardi, 3) aperta per la prima volta al pubblico; a Roma si vuole invece bissare il successo dello scorso anno con ''Palazzo Orizzonte EUROPA'', la moderna Direzione Generale della Banca (in Viale Altiero Spinelli, 30); a Bari, infine, sarà protagonista ''Palazzo Pascoletti'', sede storica di BNL fin dai primi anni '50. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito e visite guidate, per offrire a cittadini, appassionati e turisti, italiani e stranieri, un'intera giornata dedicata all'arte e alla cultura. Previsto, inoltre, un ingresso anticipato, dalla 9 alle 10, riservato alle Scuole e alle Associazioni Culturali, con prenotazione on line all'indirizzo: bnleventistituzionali@bnlmail.com

A Milano il pubblico avrà la possibilità di scoprire la ''Torre Diamante'', sede del Gruppo BNP Paribas in Italia dal novembre 2016. L'edificio, oggetto di uno dei più importanti interventi di riqualificazione urbana in città, è inserito all'interno dell'area che rappresenta un'icona del nuovo skyline del capoluogo lombardo. Il grattacielo è situato all'estremità Est del nuovo complesso direzionale di Garibaldi/Porta Nuova, avviato nel 2009. ''Torre Diamante'' è un'opera architettonica, ideata dallo studio Kohn Pedersen Fox, unica nel suo genere perché caratterizzata da una geometria irregolare: le colonne perimetrali dell'edificio sono inclinate rispetto alla verticale. Una peculiarità ulteriormente esaltata dal singolare taglio della struttura, che permette al grattacielo di generare riflessi cangianti, proprio come un diamante, appunto. ''Torre Diamante'' è la più alta costruzione in acciaio (140 m.) realizzata finora in Italia e si sviluppa su 30 piani, di cui 27 ad uso ufficio e 3 piani tecnici, per una superficie complessiva di circa 28.000 mq. Al suo interno - su progetto dell'architetto Paolo Mantero - ogni giorno, oltre 2.000 persone lavorano secondo i più moderni principi dello smart working, inteso come nuova modalità di lavoro, con spazi aperti ed ampie zone condivise. Questo edificio, realizzato nell'ottica dell'eco-sostenibilità ambientale ed energetica, ha ottenuto la certificazione LEED GOLD. In particolare i visitatori potranno salire al 6° piano del building dove esperti spiegheranno peculiarità e dettagli architettonici del palazzo e mostreranno le aree funzionali degli uffici. Al 27° piano del grattacielo, si potranno ammirare, sotto la guida di storici dell'arte, alcune importanti opere di arte contemporanea, parte del Patrimonio Artistico di BNL Gruppo BNP Paribas, quali: ''Tavola della memoria'', opera in bronzo e acciaio del celebre scultore Arnaldo Pomodoro; ''Palloncini'', scultura in metallo saldato e verniciato dell'artista Luisa Valentini; ''Bronzo 2000'' in bronzo patinato dello scultore Ettore Consolazione; il grande dipinto ''Soglia'' (olio su tela) dell'artista veneto Ruggero Cortese; ''Senza titolo'', acrilico su carta intelata, della pittrice Marina Mentoni. Inoltre, per l'occasione, sarà allestita all'ultimo piano delle ''Torre'', una personale mostra dell'artista Roberto Casiraghi - docente dell'Accademia di Brera - che include l'olio su tela ''Attività'', parte della Collezione artistica della Banca. Il Maestro presenterà ai visitatori i suoi più recenti lavori, una serie di opere in olio su carta intitolate ''Essere''.