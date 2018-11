Bnp Paribas Reim vende immobile a uso uffici in via Pergolesi a Milano

BNP Paribas REIM vende immobile per un valore di 37 milioni

BNP Paribas REIM ha venduto a un investitore istituzionale un immobile a uso uffici situato in via Pergolesi a Milano per un valore di circa 37 milioni di euro. L’asset, acquistato nel 2013, presenta una superficie di 5.960 metri quadri ed è certificato BREEAM. BNP Paribas REIM ha venduto l’immobile per conto del fondo Next Estate Income Fund (NEIF) gestito da BNP Paribas REIM Luxembourg.

Laurent BOISSIN, Fund Advisor di NEIF, ha commentato: “Con la vendita di Pergolesi, siamo lieti di annunciare il completamento del programma di dismissioni di NEIF. La performance del Fondo ha superato in modo significativo gli obiettivi iniziali e conferma la buona strategia di NEIF basata su investimenti in immobili sostenibili nelle principali location di tutta Europa. Siamo certi di replicare questo successo per i nostri investitori con i nostri fondi NEIF II e NEIF III”.

NEIF è un fondo paneuropeo che offre diversificazione nel comparto Uffici della zona Euro a investitori istituzionali internazionali. Il suo successore, NEIF II Fund, è stato lanciato nel 2014 e oggi risulta investito al 100%, con un GAV del portfolio superiore agli 800 milioni di euro. Il fondo NEIF III, avviato nel 2017, si trova attualmente nella sua fase di investimento e punta a una distribuzione del 4% p.a.