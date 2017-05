Boccassini: "Corruzione, fenomeno dilagante a Milano"

Ilda Boccassini

Il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini commenta duramente i risultati dell'operazione "Security", che ha portato a 15 arresti e 2 fermi per corruzione e traffico di influenze: il sodalizio aveva messo le mani su importanti appalti, tra questi quelli per la gestione della sicurezza privata al Tribunale di Milano e per lavori presso la catena di supermercati Lidl, in modo da favorire il clan dei Laudani.

La corruzione "è un fenomeno diffuso. Troppo diffuso sul nostro territorio. A Milano e' dilagante". "Non conosco gli altri territori ma so la modalita' con cui opera la Dda di Milano. Emerge un filo unico. Dopo anni di indagini posso dire che lo schema e' sempre lo stesso, anche rispetto alle operazioni degli anni '90. E' un problema di sistema", ha commentato ancora Boccassini che ha sottolineato come i soldi venissero raccolti a Milano e poi mandati alla potente famiglia mafiosa dei Laudani, braccio armato del clan Santapaola. Il capo della Dda ha poi lodato la sinergia "tra due forze di polizia, Guardia di finanza di Varese e Squadra mobile della Questura Milano". Il lavoro fatto dalla procura deve essere ora confermato dai giudici nell'udienza prevista per il 22 maggio.

"Un vero e proprio mare dove pescare" quello dei "soggetti disposti a fare fatture false" insieme a coloro che sono disposti "a farsi corrompere in tutte le organizzazioni pubbliche e private", secondo la Boccassini. "E' facilissimo arrivare a pubblici funzionari o privati che si fanno corrompere e questo e' il disvalore piu' pericoloso", ha insistito il procuratore aggiunto. Un'operazione che ha portato alla notifica di 15 "ordinanze di misura cautelare verso imprenditori e non che operano a Milano da sempre" ha detto Boccassini, che ha parlato di "mercimonio che mina e penalizza gli imprenditori e l'economia del nostro Paese". "Il disvalore inquietante e' il modo in cui e' amministrato il denaro pubblico" ha detto ancora Boccassini.