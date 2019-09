Boccia, autonomia si farà come da Costituzione. Fontana: "Ora sono più sereno"

"L'autonomia e' scolpita nella nostra Costituzione e la faremo. Pero' vogliamo farla cosi' com'e' scritta nella Costituzione". Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, lo mette in chiaro dai microfoni di Centocitta' su rai Radio Uno. "Non la si decide - avverte - su un territorio o un altro, la si decide insieme e rispettando la Costituzione. E la Costituzione va letta bene". "Non si puo' parlare di autonomia - rilancia dunque Boccia - senza ripartire da un impegno serio che diventa una lotta alle diseguaglianze. Non si puo' parlare di autonomia se non si declina la parola autonomia in sussidiarieta', se non si pensa a un nuovo modello sociale che viene fuori dopo una riforma cosi' profonda. I livelli essenziali delle prestazioni non sono scritti per caso nella nostra Costituzione. Vorrei che si capovolgesse lo schema e che si partisse dalla consapevolezza che l'autonomia se la chiamiamo sussidiarieta' funziona". "Sono sicuro che Regione per Regione troveremo la soluzione per mettere insieme le ragioni di una nuova lotta alle diseguaglianze e di un'autonomia che deve esserci. Non sto bocciando nessuno. Io parto lunedi' e voglio ascoltare, pero' - avverte - vorrei anche essere ascoltato. L'autonomia non puo' essere un progetto unidirezionale. Se costruiamo un modello che fa dei livelli essenziali il primo punto e non l'ultimo forse ci capiamo". "Auspico che tutte le Regioni si siedano al tavolo perche' sarebbe un bel segnale. Anche io voglio l'autonomia, voglio farla bene. La chiamero' sempre piu' sussidiarieta'", sintetizza l'esponente Pd.

Fontana: ministro Boccia? La sua frase mi rasserena

"Ho letto anche altre cose: questa frase va benissimo, altre frasi meno bene". Cosi' il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento su quanto affermato questa mattina dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Il ministro dem infatti ha ricordato che "l'Autonomia e' scolpita nella nostra Costituzione e la faremo". A tal proposito Fontana - interrogato a margine del Milano Monza Motor Show - ha ribadito: "Questa frase diciamo che mi rasserena". "Bisogna capire se e' il ministro che si e' espresso male o voi giornalisti (in altre occasioni) lo avete riportato male", ha aggiunto.