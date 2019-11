Bocconi, aree accessibili a tutti nel nuovo campus

Quello che verrà creato sarà un campus strettamente inserito nel tessuto urbano di Milano. Il nuovo progetto porta la firma delle due archistar giapponesi Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa dello studio Sanaa. Cpme riporta Pambianco News, nel quartiere dell’Università Bocconi sorgeranno, grazie a 130 milioni di euro di investimento, nuovi volumi dedicati all’università, quattro edifici per la School of Management, una torre-residenza per studenti, ma anche un centro sportivo di 2mila metri quadri, con palestra modulare per pallavolo e pallacanestro, un anello per il running e la prima piscina olimpica coperta della città. I servizi saranno dotati anche di un parcheggio sotterraneo, di 1.500 metri quadri di parco pubblico e spazi verdi, tutte strutture accessibili anche dai cittadini milanesi. La zona interessata dall'espansione dell'Ateneo è l’ex area della Centrale del Latte. Il progetto comprende la nuova Residenza Castiglioni da 300 posti (Dorms), la nuova sede della Sda Bocconi, composta da tre edifici (Meo: Master, Executive, Office) e un centro polifunzionale con parco con piscina olimpionica aperta alla città. Un occhio di riguardo si avrà verso la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e all’inserimento paesaggistico. Si stima che i lavori si concluderanno nel 2022.