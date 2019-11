Boeri: "Stazione Matera atto d'amore di un architetto milanese per Basilicata"

Boeri: "Stazione di Matera atto d'amore di un architetto milanese per la Basilicata"

L'architetto Stefano Boeri è felice. Ha appena inaugurato la stazione di Matera. Ed è stato un bel momento. Di condivisione, di idee che vedono forma, luce, spazio, gente. "E' una stazione che fa i conti con la storia dei Sassi", spiega ad Affaritaliani.it Milano.

In che senso?

La stazione richiama la sovrapposizione degli spazi che si trova nei sassi. Si passa dalle grotte alle terrazze. Questi diversi piani della stazione richiamano ai Sassi. Sono un modo per anticipare, in chiave contemporanea, l'esperienza per chi arriva a Matera, poiché la stazione è la porta della città che rappresenta.

Come hanno recepito l'opera gli abitanti?

Come al solito all'inizio hanno accolto l'opera con scetticismo. Capita sempre: c'è un misto di attesa e scetticismo per ogni novità. Ma devo dire che la sensazione che ho avuto l'ultima volta che sono venuto è positiva. Un luogo abbandonato è diventato oggi un punto d'incontro. Perché questo volevamo che fosse: non solo una infrastruttura, ma un luogo d'incontro.

E' un'opera progettata da un milanese per una città della Basilicata. Non è anche questa un po' una restituzione rispetto alle parole del ministro Provenzano?

Anche questa è una restituzione. E non è una novità. Negli anni '50, dopo la legge De Gasperi, ci fu una grande attenzione da parte di Milano per i Sassi. Ci fu una dichiarazione d'amore per il sud. Mi fa piacere pensare che c'è chi legge in questa stazione la stessa cosa: la dichiarazione d'amore di uno studio di architettura milanese per Matera.

Dove sarà la prossima inaugurazione?

La prossima inaugurazione sarà con tutta probabilità in Cina dove stiamo realizzando quattro torri di bosco verticale e ad Eindhoven dove stiamo facendo il primo bosco verticale in social housing, quindi con costi molto bassi in costruzione e in affitto. Una cosa a cui tengo molto: un next step rispetto a quanto fatto fino ad oggi.

E a Milano?

Abbiamo un progetto per un altro edificio verde, una corte, in via San Cristofoto. E' ancora nella fase di approvazione comunale. Stiamo attendendo i pareri esecutivi.

E per lo stadio nuovo? Che cosa ne pensa?

C'è un'altra domanda?

